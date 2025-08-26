قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
عدد أيام إجازة المولد النبوي بعد قرار رئيس الوزراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة

اسقاط مسيرة اسرائيلية
اسقاط مسيرة اسرائيلية
القسم الخارجي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن إسقاط طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي على أيدي مسلّحين فلسطينيين خلال عملية عسكرية جرت في مدينة رام الله بالضفة الغربية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ذلك لا يشكل سببًا للقلق بشأن تسرب معلومات أمنية حساسة.

وبحسب التقارير الإعلامية العبرية، فإن الحادثة وقعت أثناء قيام الطائرة المسيّرة بجمع معلومات استخبارية لدعم قوات الجيش على الأرض. 

ومع ذلك، أثارت الواقعة مخاوف داخل الأوساط العسكرية والإعلامية بشأن احتمال تسرب بيانات العمليات أو صور ملتقطة من الطائرة.

إلا أن هيئة البث الإسرائيلي سارعت إلى نفي تلك المخاوف، مؤكدًة أن المعلومات المسجلة تتمتع بدرجة عالية من الحماية، وأن كافة البيانات الحساسة المحفوظة داخل الطائرة المسيّرة محمية بنظام تشفير معقد، إضافة إلى أن الأنظمة الأرضية لا يمكنها الوصول إليها بسهولة إذا تحطمت الطائرة أو تم إسقاطها.

كما أشار المصدر الإعلامي إلى أن الجيش يعكف على إجراء تقييم فوري لمعرفة الأسباب التقنية أو العملياتية وراء إسقاط الطائرة، مع التأكيد على أن منظومات المعلومات والاتصالات المرتبطة بها لا تزال آمنة بالكامل. وأكدت الهيئة أن مثل هذه الأنظمة تُصمم وفق معايير تضمن الحفاظ على سرية المعلومات حتى في حالة وقوع خسائر مادية في المعدات.

الجدير بالذكر أن الطائرات المسيّرة تستخدم بشكل كبير في دعم العمليات البرية في الضفة الغربية، وتزويد الجنود بمعلومات آنية حول تحركات الأفراد والمسلحين، إضافة إلى التأكد من دقّة الأهداف وتقليل الأضرار الجانبية. وفي السياق، عبّرت مصادر عسكرية إسرائيلية — نقلاً عن الإعلام — عن أهمية هذه الحادثة كوقعة “محورية” لتقييم أداء الطائرات المسيّرة في البيئة الحضرية المكتظة، خصوصًا من حيث القدرة على اختراق المنازل والملاجئ والتعامل مع أنظمة التشويش الأرضية.

ومن المتوقع أن يقود الحادث إلى إعادة النظر في إجراءات الحماية الإلكترونية للطائرات المسيّرة، وربما إدخال تعديلات على البروتوكولات الأمنية المتبعة خلال المهام الميدانية في المناطق الحضرية كثيفة التواجد المدني.

رام الله مسيرة اسرائيلية مسلحين فلسطينيين معلومات استخبارية هيئة البث الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

تنسيق الجامعات

أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل وتر حساس ٢

قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

رنا رئيس

بفستان مكشوف الظهر ..رنا رئيس تستعرض أنوثتها عبر انستجرام

الفنان محمد التاجي

محمد التاجي لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل شخصيتي

بالصور

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

ضبط 25 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير بشوارع الزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل انطلاقه غداً

مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا
مهرجان فينيسيا

رئيس رابطة تجار السيارات: اختفاء ظاهرة "الأوفربرايس" نهائيًا لهذا السبب

أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد
أسامة أبو المجد

فيديو

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

المزيد