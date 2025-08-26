معارك لا أساس لها.. الوطنية للإعلام: لجنة الدراما بالإذاعة لم تتشكل بعد ولا وجود لحسام عقل بها

نفت الهيئة الوطنية للإعلام ما يتم تداوله علي وسائل التواصل بشأن تشكيل لجنة دراما جديدة تتضمن حسام عقل وآخرين.

وقالت الهيئة: كل ما هو متداول بهذا الصدد غير صحيح ، وقد تمت إحالة المسئولين في الإذاعة ولجنة الدراما للتحقيق ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من وجود مخالفات متعلقة باجتماعات أو بيانات مخالفة لقواعد الهيئة والمصلحة العليا للدولة. وسوف تتخذ إجراءات رادعة لمحاسبة أي مسؤول ارتكب أخطاءً بهذا الصدد .

وتبحث الهيئة ترشيحات لمقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة ، وسوف تتضمن اللجنة الجديدة المزمع تشكيلها الشهر القادم شخصيات ثقافية وإعلامية ورموز وطنية وازنة.

وتستنكر الهيئة محاولات استهداف ماسبيرو عبر افتعال معارك لا أساس لها ، بهدف النيل من الإصلاحات الجارية، وتعطيل رؤية الدولة بشأن عودة ماسبيرو .. وتعزيز القوة الناعمة المصرية.