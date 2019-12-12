داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات.. زينة تودع عام 2019

وعلقت زينة على الصورة قائلة: "نودع عام 2019 ونحمد الله على كل شيء".





وظهرت زينة فى الصورة وهى فى مستشفى ووجهها مليء بالكدمات واتضح أنها صورة من عمل لها.

نشرت الفنانة زينة، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وهى داخل المستشفى ووجهها مليء بالكدمات وتودع عام 2019.كانت زينة أعلنت من قبل عن تعرضها إلى الإصابة فى عينيها، ولكنها لم تكشف عن أسباب الإصابة.وتاثر نجلها بهذه الإصابة وبكى بحرقة حيث قالت له: "أمال لما أعجز وأبقى كركوبة هتعمل إيه".يذكر أن زينة تنتظر عرض فيلمها الجديد "الفلوس"، والذى يشارك فى بطولته تامر حسنى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.