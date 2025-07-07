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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء ..صور

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أماني الحافظ طريقة عمل العاشوراء المصرية حلوى القمح بالحليب، وهي من أشهر الحلويات التي تُقدم في يوم عاشوراء في العديد من الدول العربية.

 المكونات لطريقة عمل العاشوراء

طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
  • 1 كوب قمح مقشور قمح مصري أو قمح مجروش
  • 4 أكواب ماء لسلق القمح
  • 4 أكواب حليب
  • 4 ملاعق كبيرة نشا
  • نصف كوب سكر أو حسب الرغبة
  • 1 ملعقة صغيرة فانيليا اختياري
  • رشة قرفة اختياري
  • مكسرات للتزيين جوز هند، زبيب، بندق، لوز.

طريقة عمل العاشوراء

1. اغسلي القمح جيدًا وانقعيه في ماء ساخن لمدة 4-6 ساعات أو طوال الليل.

في اليوم التالي، صفي القمح وضعيه في قدر مع 4 أكواب من الماء.

اسلقيه على نار متوسطة إلى هادئة حتى ينضج تمامًا حوالي 45 دقيقة إلى ساعة، وستلاحظين أن حبات القمح انتفخت وأصبحت طرية.

2.ذوّبي النشا في وعاء آخر في نصف كوب من الحليب البارد.

أضيفي باقي الحليب إلى القمح المسلوق وقلبي.

أضيفي خليط النشا مع التقليب المستمر.

أضيفي السكر والفانيليا ورشة القرفة إن أحببتِ.

استمري في التقليب على نار هادئة حتى يثقل القوام حوالي 10-15 دقيقة.

3.صبي العاشوراء في أطباق التقديم.

زينيها بالمكسرات حسب الرغبة جوز الهند، الزبيب، المكسرات المحمصة.

تُقدم دافئة أو باردة، حسب الذوق.

 نصائح

  • يمكن إضافة ملعقة كبيرة من القشطة أو الكريمة للحليب لمذاق أغنى.
  • بعض الناس يحبونها بسكر أقل ويضيفون العسل أو المكسرات المُحلاة عند التقديم.
المكونات لطريقة عمل العاشوراء العاشوراء طريقة عمل العاشوراء

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طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
طريقة مبتكرة لعمل العاشوراء
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