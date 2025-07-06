جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية تحتفل بعاشوراء بمجلس دعاء

شهدت جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية في الهند مجلسًا علميًّا وروحانيًّا بمناسبة يوم عاشوراء، نظّم في مسجد الهاملي ظهر أمس الأحد 10 محرم 1447هـ، برعاية كريمة من مفتي الهند فضيلة الشيخ العلامة أبو بكر أحمد.



بدأ المجلس بالدعاء وابتهالٍ جماعيٍّ شارك فيه جمع غفير من العلماء والأساتذة وطلبة العلم من مختلف كليات الجامعة، ثم تلاه مجلس إسناد الحديث المسلسل بيوم عاشوراء.

وقام فضيلة المفتي بشرح معاني هذا الحديث الشريف، وبيّن أنواعه المسلسلة، وأهمية السند المتصل في نقل سنة النبي ﷺ، ثم أجاز الحاضرين بهذا الحديث النبوي بإسناده العالي المتصل.

وتحدث فضيلته عن فضل يوم عاشوراء وما يحمله من عبر ودروس إيمانية، مؤكِّدًا على ضرورة إحياء هذه المناسبات بذكر الله، ونشر العلم، وتوثيق الصلة بتراث الأمة.

وتخلل المجلس درس علمي خاص في كتاب "إحياء علوم الدين" للإمام الغزالي، تناول فيه المفتي فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد بعض فصول هذا الكتاب الجليل التي تتعلق با العلم و بإصلاح النفس وتزكية الروح، منبّهًا على أهمية الرجوع إلى هذا السفر العظيم في تهذيب السلوك وبناء المجتمع الإيماني.

ترك المجلس أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين، ويمثل هذا البرنامج امتدادًا لرسالة الجامعة في الجمع بين العلم والعمل، وإحياء السنة، وتكريم المناسبات الدينية بالعلم والدعاء والتربية الروحية.

