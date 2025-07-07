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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فولكس فاجن تحذر 17 ألف مالك من التوقف عن استخدام سياراتها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

أعادت شركة فولكس فاجن إشعال المخاوف بإعلانها عن استدعاء عالمي جديد يشمل أكثر من 16,000 سيارة بسبب خلل خطير في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي، قد يُسبب إصابات قاتلة في حال وقوع حوادث.

انفجار محتمل قد يصيب الركاب

بحسب بيان الشركة، فإن العيب يكمن في مولّد الغاز داخل الوسادة الهوائية، والذي قد يتسبب في انفجار غلاف الوسادة أثناء انطلاقها، بدلًا من تضخمها بطريقة آمنة. 

هذا العطل لا يضعف فحسب من فاعلية الوسادة الهوائية في الحماية، بل يُحوّلها إلى خطر مباشر على حياة الركاب.

الطرازات المتأثرة وموقف العملاء

يشمل الاستدعاء الأخير سيارات بولو، وباسات، وتايجو، وID.7، وID.7 تورر، وID.Buzz، إلا أن فولكس فاجن لم تُعلن بعد بشكل مفصّل عن أرقام شاسيه أو فئات الطرازات المصابة. 

وقد أوصت الشركة مالكي هذه السيارات بعدم استخدام مقاعد الركاب الأمامية حتى يتم فحص المركبة وإصلاحها.

وأكدت فولكس فاجن أن مدة الإصلاح تتراوح بين ساعة إلى 3 ساعات، وأنه سيتم التواصل مع جميع المتضررين بشكل رسمي لتحديد مواعيد الصيانة. 

بعض السيارات المتأثرة لم تسلم بعد للعملاء، وسيتم إصلاحها قبل التسليم.

جدير بالذكر أن هذا الاستدعاء يعد الثاني من نوعه خلال أقل من عام، حيث سبق أن استدعت فولكس فاجن في نوفمبر 2024 أكثر من 114 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب استخدام وسائد هوائية من شركة تاكاتا، التي عُرفت عالميًا بمشكلاتها في مكونات النفخ، والتي أدّت إلى أكبر حملة استدعاء للوسائد الهوائية في تاريخ صناعة السيارات.

وفي ظل تزايد الاستدعاءات المتعلقة بالوسائد الهوائية، تؤكد فولكس فاجن أنها ملتزمة بأعلى معايير السلامة، وأنها ستتحمّل تكاليف الفحص والإصلاح بالكامل، داعية العملاء إلى التعاون الفوري لحماية أنفسهم وركابهم من خطر محتمل.

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