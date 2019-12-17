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فن

محمد حماقي يروج لـ حفل رأس السنة بالتجمع الخامس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
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سعيد فراج
روج الفنان محمد حماقي، لحفله المُقبل في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، المقرر له يوم 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام، داعيًا جمهوره حضور.

من جهة أخرى، حصد الفنان محمد حماقي، 3 ملايين و746 ألف مشاهدة، بعد طرح أحدث كليباته الغنائية، التي تحمل اسم «راسمك في خيالي»، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، في 9 ديسمبر.

كليب «راسمك في خيالي» لـ محمد حماقي، من ألبومه الجديد «كل يوم من ده»، وهو من إخراج: مصطفى عامر، كلمات: أمير طعيمة، ألحان: محمد النادي، توزيع موسيقي ومكساچ: تميم.

وتقول كلمات الأغنية:

ياما حكيت عليك للناس وللأيام
قالولي خيال وقلت حقيقة مش أوهام
قالوا ملاك بتحلم بيه ومش إنسان
راهنت عليك وأديني بقيت أنا الكسبان

أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق

وآدي المسكين بقى دلوقتي ليه حاسدين
ومش فاهمين وسألوني عرفت منين
إني في يوم هقابلك بين بقية الناس
وأنا رديت بإني مشيت ورا الإحساس

أنا راسمك في خيالي
من قبل ما اكون وياك
وسنين وأنا بستناك
عايش على نار الشوق
قالوا عليا ليالي
عايش في أمل كداب
مسكين ماشي ورا سراب
ومسيره في يوم هيفوق
محمد حماقي يروج لـ حفل رأس السنة بالتجمع الخامس
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