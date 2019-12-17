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مرأة

بمكون من مطبخك.. أزيلي بقع الطين من الملابس والشحم من سيارتك

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
بمكون من مطبخك تخلصى
بمكون من مطبخك تخلصى من بقع الطين من الملابس والشحم من سيارت
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أسماء عبد الحفيظ
تبحث جميع السيدات عن أفضل أنواع الحيل المجربة التى تسهل عليهن العديد من المهام المنزلية، والتي تقع جميعها على عاتق المرأة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات؛ نقدم لك أفضل الحيل التي تجعلك تتخلصين من الطين العالق بالملابس ، والشحم العالق بسيارتك، وكل هذا من خلال استعمال مكون واحد فقط من مطبخك .

وكشف موقع " mashed" عن مدى فاعلية السكر فى التخلص من الطين العالق بالملابس وخاصة خلال هذه الأيام ، فى فصل الشتاء مع نزول المطر، حيث يتزامن معه كثرة تواجد الطين فى الشوارع، مما يجعل من اتساخ الملابس به أمرا سهلا.

ووفقا لما جاء به الموقع فإن السكر لا يسبب الالتصاق بالأشياء التي ستنظفيها به، فهو يمتلك قدرة كبيرة على إزالة بقع الشحوم من على سيارتك، بالإضافة إلى إزالة البقع الطينية من الملابس.

كل ما عليك فعله هو وضعه على البقع وتركة بضع دقائق وفركها بقطعة قطنية .
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