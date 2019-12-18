للأمهات.. 3 طرق لتهدئة وتقليل فرط الطفل أثناء النوم

يعانى الكثير من الأطفال من اضطرابات أثناء النوم، والتى يمكن أن تحدث لأسباب عديدة فيمكن أن يكون جائع، أو يشعر بعدم الراحة خلال النوم.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الطرق التى تساعد على تهدئة الطفل.





- حمام الماء الدافئ

لا يوجد شئ أكثر راحة للطفل، ويساعده على التهدئة للنوم بعمق أكثر من حمام الماء الدافئ يوميًا قبل النوم.





- جدول زمنى

يجب على الأم اتباع جدول زمنى لأطفالها حتى يعاتدوا عليه ، فالأطفال يضطربون كثيرًا عند تغير أوقات الطعام والنوم لديهم لذلك يحتاجون إلى جدول زمنى محدد.





- الأم والطفل معًا