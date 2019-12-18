تقدم للجيش الليبي بعد معارك عنيفة مع المليشيات في طرابلس

أكد عضو شعبة الإعلام الحربي، التابع للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش تحرز تقدما جديدا في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس، مشيرًا إلى حصولهم على آليات وأسلحة كغنيمة بعد خسائر كبيرة في صفوف مسلحي حكومة الوفاق.



وقال الخرطوش حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اللواء 73 مشاة سجل تقدمًا ممتازًا في عدة نقاط معلومة بمنطقة الأصفاح"، مؤكدًا أن "الكتائب المسلحة التابعة لحكومة الوفاق حاولت استرجاع المراصد بهجوم مسائي انتهى بخسائر كبيرة في صفوفها".



وكان المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قال إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس.



ونفى المسماري في تصريحات لقناة "العربية" وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي.



وأكد المسؤول الليبي انهيار وتراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم، وأنه واثق من دخول الجيش الليبي إلى طرابلس.



وأشار إلى أن "المعركة الآن على تخوم طرابلس والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".