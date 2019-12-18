حدث ليلا.. المسماري ينفي وجود قوات أجنبية في ليبيا .. وكوريا تعتزم إرسال قوات إلى مضيق هرمز.. وتسريب جديد في عقود لاعبي الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي.





قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس.





أكدت تقارير إعلامية أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال قوات إلى مضيق هرمز في أوائل 2020.





وقال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تقوم بمراجعة الخيارات المختلفة، بما في ذلك إرسال القوات ، بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه لحماية مضيق هرمز، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.





شهدت الساعات القليلة الماضية تسريب جديد من عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بعد تسريب عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق.





شنقت ربة منزل نفسها، بحبل، داخل غرفتها، بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافاتها مع زوجها.





هل لمس المرأة في المواصلات عند دفع الأجرة ينقض الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية عبر الفيسبوك.



