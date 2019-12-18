ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها في سوهاج

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:55 ص
انتحار ربة منزل بسبب
انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها في سوهاج
Advertisements
خالد رياض
شنقت ربة منزل نفسها، بحبل، داخل غرفتها، بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافاتها مع زوجها.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا يفيد بانتحار ربة منزل في شقتها دائرة قسم شرطة جرجا.

وانتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث القسم، حيث تبين وجود جثة "فاطمة. ع. م" 25 سنة، ربة منزل، تتدلى بحبل من سقف غرفة بشقتها الكائنة في الطابق السادس بعقار بذات الناحية. 

وبمناظرة الجثة؛ تبين وجود سحجات حول الرقبة.

وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال كل من زوجها "حسام الدي. ا. م" 26 عاما عامل، وخالها "محمود. ع. ح" 50 عاما عامل، ويقيمان بذات الناحية؛ علل الاول إقدامها على الانتحار لوجود خلافات بينهما، ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك. 

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements

ترشيحاتنا

كارثة| المشروبات الغازية الدايت تؤدي إلى الوفاة المبكرة

ممثلة أمريكية شهيرة تروي تفاصيل قتل والدتها لـ والدها بدم بارد

أخبار النادي الأهلي .. إصابة رمضان صبحي وصفقة ضم القاطرة النيجيرية ايليكي

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

المسماري يكشف عن حقيقة وجود قوات أجنبية بين صفوف الجيش الليبي

بعد وفاة "طفلة أسيوط".. صدى البلد يكشف أبرز حالات تسمم ووفيات "الأندومي"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب جديد بالزمالك.. تفاصيل عقد محمد عبد الغني | شاهد

ملاعق خشبية وأوراق معاد تدويرها.. أشكال الاستدامة والحفاظ على البيئة في معرض AutoTech

رؤية طريقة عمل السيارة من الداخل.. أسلوب محاكاة حديث في التصليح