انتحار ربة منزل بسبب خلافاتها مع زوجها في سوهاج

شنقت ربة منزل نفسها، بحبل، داخل غرفتها، بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بسبب خلافاتها مع زوجها.





وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا يفيد بانتحار ربة منزل في شقتها دائرة قسم شرطة جرجا.





وانتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث القسم، حيث تبين وجود جثة "فاطمة. ع. م" 25 سنة، ربة منزل، تتدلى بحبل من سقف غرفة بشقتها الكائنة في الطابق السادس بعقار بذات الناحية.





وبمناظرة الجثة؛ تبين وجود سحجات حول الرقبة.





وأخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.





وبسؤال كل من زوجها "حسام الدي. ا. م" 26 عاما عامل، وخالها "محمود. ع. ح" 50 عاما عامل، ويقيمان بذات الناحية؛ علل الاول إقدامها على الانتحار لوجود خلافات بينهما، ولم يتهما أحد بالتسبب فـي ذلك.



