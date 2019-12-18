حادث مروع في جامعة سعودية | فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط سور وتدمير موقف للسيارات بإحدى الجامعات الموجودة في المملكة العربية السعودية، مما أثار حالة من الذعر.



وأصيب الطلاب والموظفون داخل جامعة المعرفة الدرعية، بحالة من الرعب كما تعرض عدد منهم لإصابات وتوفي شخص، إثر سقوط السور الخارجي لمبنى الجامعة، وانهيار سقف الموقف الخارجي للسيارات.



وتوجهت فرق الدفاع المدني لنجدة الأشخاص العالقين، واستخرجت جثمان سيدة توفيت إثر انهيار السور، كما أعلنت الجامعة عن احتجاز 2 من موظفي الأمن عقب الحادث.



وقام رواد موقع التواصل الاجتماعي بتدشين هاشتاج "#جامعة_المعرفة_انخسفت" ونشره خلاله عدد من الصور للحادث، والتي وصفوهها بالكارثة، وتعددت التعليقات :" الواحد مايقدر يدرس وهو مامن على حياته؟"





