حادث صادم.. رجل ينام في غرفته ويستيقظ في الشارع | صور

وكأنه مشهد في فيلم سينمائي، عندما استيقظ رجل من نومه، على صوت ضجيج عال، ليجد نفسه نائمًا في الهواء الطلق، بعد ما اقتحمت شاحنة كبيرة منزله، ودمرت نصفه، ليصبح وعائلته بلا مأوى.





استيقظ "ديفيد هيل" البالغ من العمر 31 عامًا، في الساعات الأولى من الصباح بعد سماع صوت عالٍ، قفز من سريره ذاهبًا إلى الطابق السفلي لرؤية مصدر الضجيج ، ليكتشف أن شاحنة حطمت منزله البالغ تكلفته 300 ألف جنيه إسترليني في مدينة إسيكس ببريطانيا.





وأصيب "هيل" بصدمة مما رآه من دمار شامل لنصف منزله، وأخذ يبحث عن زوجته وطفلتيه ليجدهما سالمين.





وقال ديفيد هيل: "أشعر بالارتياح لأنهما كانتا مع والدتهما وقت اصطدام الشاحنة بالمنزل، بعد ما كنت قلقًا عليهما؛ لأن غرفة نومهما تقع في مقدمة المنزل حيث ضربت الشاحنة".





أما عن حال سائق الشاحنة، فقد تمتع بصحة جيدة دون أن يصاب بشيء.





ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث، وطلبت من العائلة ألا تقيم بالمنزل حتى تضمن سلامتهم.



