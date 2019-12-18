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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعتزم إرسال قوات إلى مضيق هرمز

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
أكدت تقارير إعلامية أن كوريا الجنوبية تعتزم إرسال قوات إلى مضيق هرمز في أوائل 2020.

وقال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تقوم بمراجعة الخيارات المختلفة، بما في ذلك إرسال القوات ، بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه لحماية مضيق هرمز، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وفي ظل توتر مع إيران ، طلبت الولايات المتحدة من حلفائها الانضمام إلى تحالف عسكري لتأمين المياه الاستراتيجية ، كما تلقت كوريا الجنوبية مثل هذه الدعوات "بشكل مباشر وغير مباشر" من واشنطن.

واتخذت كوريا الجنوبية قرارًا بإرسال قواتها للمضيق خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في ديسمبر الجاري، حسبما أفادت الوكالة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "جونجانج إيلبو" المحلية، اليوم الأربعاء، قررت حكومة سيول إرسال قوات إلى المنطقة في أوائل العام المقبل، وأبلغت الجانب الأمريكي بأنها سترسل أولًا ضابط اتصال إلى التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في يناير.

بينما قال مسؤول آخر إن "مجموعة متنوعة من الخيارات مطروحة ولم يتم حل أي شيء"، لكنه أضاف "سيكون من المنطقي أن ترسل الحكومة ضباطًا أولًا قبل إرسال أي قوات".
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