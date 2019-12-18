المسماري يكشف عن حقيقة وجود قوات أجنبية بين صفوف الجيش الليبي

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدما على أكثر من محور، بالإضافة لاشتباكات عنيفة لدخول العاصمة الليبية طرابلس.





ونفى المسماري في تصريحات لقناة "العربية" وجود قوات أو عناصر أجنبية تقاتل إلى جانب الجيش الليبي.





وأكد المسؤول الليبي انهيار وتراجع قوات الوفاق إلى منطقة أبو سليم، وأنه واثق من دخول الجيش الليبي إلى طرابلس.





وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي: "المعركة الآن على تخوم طرابلس والعاصمة كما يعرف الجميع كبيرة، والجيش الليبي يخوض معركة دقيقة مع ميليشيات وسط مناطق آهلة بالسكان".





وفي تصريحات لقناة "الغد" أكد المسماري أن تركيا دعمت الميليشيات بالسلاح والمعدات وأبرزها الطائرات المسيرة، موضحا "أكدنا على دعم تركيا وقطر للإرهاب منذ 2011".





وسيطر الجيش الليبي، الثلاثاء، بشكل كامل على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس، بعد فرار الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، عقب معارك عنيفة مع قوّات الجيش.



