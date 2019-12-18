داني ألفيش وزوجته في القاهرة.. ماذا يفعل وما سر علاقته بـ يوسف الشريف ؟ .. صور

احتل اللاعب البرازيلي داني ألفيش مدافع نادي ساوباولو أولوية اهتمامات المصريين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بع نشر صور له مع زوجته الموديل خوانا سانز عارضة الأزياء في مناطق متفرقة بالقاهرة.





وظهر خلال الصور داني ألفيش وزوجته في ضيافة الفنان يوسف الشريف في أحد المطاعم المطلة على نيل القاهرة.





من هو دا ني ألفيش





يعتبر داني ألفيش واحدا من أهم المدافعين في العالم خلال الـ 20 سنة الأخيرة، حيث تمكن من ترك بصمة في تاريخ كرة القدم في مركز الظهير الأيمن الذي لعب فيه لسنوات عدة مع برشلونة وحقق معه عشرات البطولات المحلية والقارية.





لعب داني ألفيش أيضا لأندية أوروبية كبرى عقب رحيله عن برشلونة، حيث انضم لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أن ينتقل الى يوفنتوس ومنه إلى ساوباولو البرازيلي ليختتم مسيرته بمسقط رأسه.





لماذا جاء ألفيش إلى مصر





سر زيارة داني ألفيش إلى مصر، كشفها اللاعب لمحبيه ومتابعيه من خلال تغريدة على تويتر شارك فيها صوره مصر ممتدحا حضارتها وطبيعتها الخلابة.





وقال داني ألفيش في تصريحات معلقا على الزيارة "هذه الزيارة من أفضل الزيارات بالمقارنة بباقى الزيارات، لأني دائمًا مقتنع بأن تلك المنطقة تتمتع بطبيعة خاصة نظرًا لما تحتويه من معالم تاريخية مميزة عن باقي المناطق في العالم، دائمًا كنت أحلم بتلك الرحلة مع زوجتي وخططنا لها منذ فترة طويلة".





وسبق داني ألفيش لزيارة مصر في الصيف الفائت قائد المنتخب الإسباني سيرخيو راموس لنفس الغرض الخاص بالسياحة أيضا، لكن زيارة راموس كانت صيفا إلى الغردقة.





ما سر العلاقة بين ألفيش ويوسف الشريف





بات لغزا بين متابعي الفنان يوسف الشريف سر العلاقة بينه وبين داني ألفيش، حتى أكد بعض المتابعون أن ثمة صداقة تجمع الثنائي من أيام تصوير فيلم العالمي الذي أدى فيه يوسف الشريف دور لاعب كرة يدعى مالك ويلعب لنادي فالنسيا الأسباني.



