الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

تراجع الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن إشراك شريف إكرامي في مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم، الخميس.



ويصطدم النادي الأهلي بمنافسه الإسماعيلي باستاد المكس بالإسكندرية في إطار الأسبوع التاسع من عمر الدوري الممتاز بالمباراة المنتظر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً.



وأكد أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي صباح اليوم، الخميس، أن الجهاز الفني بالنادي الأهلي كان يتجه أمس الأربعاء لإشراك شريف إكرامي في مواجهة الإسماعيلي.



وأردف: "تراجع النادي الأهلي عن إشراك شريف إكرامي، وسيبدأ المباراة بمحمد الشناوي في حراسة عرين الفريق الأحمر".



وأكد شوبير أن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي هو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: اليو ديانج - محمد مجدي قفشة - حسين الشحات - جونيور اجايي - وليد سليمان

خط الهجوم: مروان محسن.