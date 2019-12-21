كارمن سليمان بفستان اصفر على الانستجرام.. صورة

نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .



وأطلت كارمن سليمان بالصورة بفستان أصفر طويل نالت على اعجاب الجماهير .





وأعجب الجماهير بالصورة قائلين : ما أحلاكي قمر بكل الحالات .



وتقيم جامعة القاهرة، في إطار موسمها الثقافي والفني، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان يوم الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.