كارمن سليمان بفستان اصفر على الانستجرام.. صورة

نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .
وأطلت كارمن سليمان بالصورة بفستان أصفر طويل نالت على اعجاب الجماهير .
وأعجب الجماهير بالصورة قائلين : ما أحلاكي قمر بكل الحالات .
وتقيم جامعة القاهرة، في إطار موسمها الثقافي والفني، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان يوم الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.
وأطلت كارمن سليمان بالصورة بفستان أصفر طويل نالت على اعجاب الجماهير .
وأعجب الجماهير بالصورة قائلين : ما أحلاكي قمر بكل الحالات .
وتقيم جامعة القاهرة، في إطار موسمها الثقافي والفني، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان يوم الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.