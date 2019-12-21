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فن

كارمن سليمان بفستان اصفر على الانستجرام.. صورة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
كارمن سليمان
كارمن سليمان
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كريم ناصر
نشرت الفنانة الشابة كارمن سليمان صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .

وأطلت كارمن سليمان بالصورة بفستان أصفر طويل نالت على اعجاب الجماهير .


وأعجب الجماهير بالصورة قائلين : ما أحلاكي قمر بكل الحالات .

وتقيم جامعة القاهرة، في إطار موسمها الثقافي والفني، حفلًا فنيًا للمطربة الشابة كارمن سليمان يوم الاثنين المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بحضور الأساتذة والطلاب والعاملين.
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