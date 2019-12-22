يا أجمل واحدة في البنات | هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت هنا في الصورة بإطلالة ناعمة اعتمدت فيها على ارتداء اللون الأبيض وأحمر شفاه باللون النبيتي أبرز أنوثتها وجمالها.



وعلقت هنا على الصورة قائلة: "أتمنى لكم يوم سعيد"، وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصورة.



وجاءت بعض التعليقات على الصورة كالتالي:



"ما شاء الله تبارك الخلاق"، "اي الجمل ده ياعمري"، "أحلي أحلي هنا"، "ما شاء الله قمر"، "قمر يا هنا"، "احلى هنا فى الدنيا"، "يا أجمل واحدة فى البنات".



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة الدرامية هو مسلسل "نصيبى وقسمتك" حكاية 3 "اتفضلوا فى الصالون"، والتى حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.



