هل في تغيير أسماء سور القرآن مانع شرعي .. الإفتاء توضح| فيديو

فتاوى تشغل الأذهان..هل يجوز السجود على المصحف ؟.. كفارة من أتى دجالا وتاب عن هذا الذنب.. حكم الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة .. هل يجوز حرق المصاحف القديمة والممزقة ؟