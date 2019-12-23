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فن

فيفي عبده تثير الجدل بالحجاب وتتخلى عن المكياج بسبب طبيب أسنان.. فيديو

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة فيفى عبده مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهى ترتدى الحجاب وتكشف عن ذهابها الى طبيب الأسنان. 

وقالت فيفى عبده: "أخيرا طلعت ورايحة لدكتور الأسنان ومش حاطه ميكب آب، وواحشتونى أوى ويارب تبقى سنة سعيدة عليا". 

وعلقت الفنانة منى زكى على فيديو فيفى عبده قائلة: "كلنا بنحبك" بينما علقت شيماء سيف قائلة: "مش محتاجة ميك أب أنتى قمر فى كل حالاتك". 

و أثار الفيديو جدلا واسعا بين متابعيها حيث ظهرت بغطاء الراس "الحجاب" وهو الأمر الذى دفع البعض للتساؤل حول حقيقة ارتدائها الحجاب. 

يُذكر أن أحدث أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته بجانب كل من، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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