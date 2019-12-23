AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجمات يرتبطن والعريس مجهول.. آخرهن دانا الحلبي وأكثرهن غادة عبد الرازق

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
دانا الحلبي
دانا الحلبي
Advertisements
شروق ابراهيم
بات عدد من الفنانات سواء المصريات أو العربيات يتبعن موضة إخفاء هوية أزواجهن بدون الكشف عن السبب وراء ذلك التصرف الذي يثير دهشة جمهورهن ، إما بسبب الحسد أو إثارة نوع من الجدل والفضول.

وآخرهن ، اللبنانية دانا حلبي التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تضع فيه حدا للأقاويل حول خطبتها والتي انتشرت أمس.

وأضافت دانا حلبي قائلة : لن أكشف عن اسم خطيبي لأننا مازلنا في مرحلة التفاهم بيننا وعندما أتخذ قرار الارتباط الرسمي أو الزواج سأعلن عنه.

ومن دانا حلبي إلى ميريام فارس التي ظلت سنوات تخفي هوية زوجها منذ زواجها في 2014 حتى انها لم تظهر وجهه في كليب " دقوا الطبول" الذي تضمن لقطات من حفل زفافها السري وشهر العسل.

ولكن لم تتمكن من إخفاء هويته إلى أن توصل البعض لاسمه وهو داني متري رجل أعمال لبناني يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأنجبت منه طفلها جايدن.

ومن الشام إلى مصر، اتبعت الفنانة سمية الخشاب نفس النهج في زيجاتها المتعددة وتردد أنها تزوجت من طيار وأيضا من رجل اعمال خليجي ولم تكشف عن أسماء أزواجها، ويعد الفنان احمد سعد هو الزوج الوحيد المعروف ضمن زيجات سمية الخشاب.

واعترفت غادة عبد الرازق في برنامج عائشة شو أنها تزوجت 10 مرات ولكن لم يتعرف جمهور غادة عبد الرازق سوى على 3 أزواج فقط، والد ابنتها روتانا ، محمد القزاز والمخرج وليد التابعي و السياسي محمد فودة ليظل 7 ازواج في حياة "فينوس الدراما المصرية" مجهولين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها

بعد ريم البارودي وسمية الخشاب.. أحمد سعد: زوجتي الجديدة من خارج الوسط الفني.. فيديو

قطة السينما المصرية | 5 زيجات في حياة زبيدة ثروت.. تفاصيل

أكثر رجل مزواج في بريطانيا.. تعرف على قصته.. صور

دبلة وخاتم | سمية الخشاب تعيد إثارة الجدل حول زواجها سرًا

ترفض الكشف عن اسم خطيبها .. أول تعليق من دانا حلبي علي ارتباطها .. فيديو

ترشيحاتنا

وائل جمعة يعلن مشاركته في مباراة أساطير العالم تحت سفح الأهرامات

لهذا السبب حذرت الإفتاء من استخدام الرجل حقه في تعدد الزوجات.. فيديو

فيديوجراف| ودع الأرق وتناول المنوم الطبيعي

مارست الجنس مع عشيقها فوق جثة زوجها.. القصة الكاملة لزوجة القليوبية وصديقها

السعودية تعلن إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة لدول الخليج

أول تحرك برلمانى لرفع الحد الأدنى للأجور..صرف الزيادة للمستحقين بالدولة نهاية نوفمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجرة عمرها 90 سنة.. تغريم شاب متهور 60 ألف إسترليني.. "صور"

42 ألف جنيه .. سعر فستان إليسا فى إحدى حفلاتها

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين