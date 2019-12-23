نجمات يرتبطن والعريس مجهول.. آخرهن دانا الحلبي وأكثرهن غادة عبد الرازق

بات عدد من الفنانات سواء المصريات أو العربيات يتبعن موضة إخفاء هوية أزواجهن بدون الكشف عن السبب وراء ذلك التصرف الذي يثير دهشة جمهورهن ، إما بسبب الحسد أو إثارة نوع من الجدل والفضول.
وآخرهن ، اللبنانية دانا حلبي التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تضع فيه حدا للأقاويل حول خطبتها والتي انتشرت أمس.
وأضافت دانا حلبي قائلة : لن أكشف عن اسم خطيبي لأننا مازلنا في مرحلة التفاهم بيننا وعندما أتخذ قرار الارتباط الرسمي أو الزواج سأعلن عنه.
ومن دانا حلبي إلى ميريام فارس التي ظلت سنوات تخفي هوية زوجها منذ زواجها في 2014 حتى انها لم تظهر وجهه في كليب " دقوا الطبول" الذي تضمن لقطات من حفل زفافها السري وشهر العسل.
ولكن لم تتمكن من إخفاء هويته إلى أن توصل البعض لاسمه وهو داني متري رجل أعمال لبناني يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأنجبت منه طفلها جايدن.
ومن الشام إلى مصر، اتبعت الفنانة سمية الخشاب نفس النهج في زيجاتها المتعددة وتردد أنها تزوجت من طيار وأيضا من رجل اعمال خليجي ولم تكشف عن أسماء أزواجها، ويعد الفنان احمد سعد هو الزوج الوحيد المعروف ضمن زيجات سمية الخشاب.
واعترفت غادة عبد الرازق في برنامج عائشة شو أنها تزوجت 10 مرات ولكن لم يتعرف جمهور غادة عبد الرازق سوى على 3 أزواج فقط، والد ابنتها روتانا ، محمد القزاز والمخرج وليد التابعي و السياسي محمد فودة ليظل 7 ازواج في حياة "فينوس الدراما المصرية" مجهولين.
وآخرهن ، اللبنانية دانا حلبي التي نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تضع فيه حدا للأقاويل حول خطبتها والتي انتشرت أمس.
وأضافت دانا حلبي قائلة : لن أكشف عن اسم خطيبي لأننا مازلنا في مرحلة التفاهم بيننا وعندما أتخذ قرار الارتباط الرسمي أو الزواج سأعلن عنه.
ومن دانا حلبي إلى ميريام فارس التي ظلت سنوات تخفي هوية زوجها منذ زواجها في 2014 حتى انها لم تظهر وجهه في كليب " دقوا الطبول" الذي تضمن لقطات من حفل زفافها السري وشهر العسل.
ولكن لم تتمكن من إخفاء هويته إلى أن توصل البعض لاسمه وهو داني متري رجل أعمال لبناني يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وأنجبت منه طفلها جايدن.
ومن الشام إلى مصر، اتبعت الفنانة سمية الخشاب نفس النهج في زيجاتها المتعددة وتردد أنها تزوجت من طيار وأيضا من رجل اعمال خليجي ولم تكشف عن أسماء أزواجها، ويعد الفنان احمد سعد هو الزوج الوحيد المعروف ضمن زيجات سمية الخشاب.
واعترفت غادة عبد الرازق في برنامج عائشة شو أنها تزوجت 10 مرات ولكن لم يتعرف جمهور غادة عبد الرازق سوى على 3 أزواج فقط، والد ابنتها روتانا ، محمد القزاز والمخرج وليد التابعي و السياسي محمد فودة ليظل 7 ازواج في حياة "فينوس الدراما المصرية" مجهولين.