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محافظات

35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة بالدقهلية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بتعظيم الاستفادة من جميع معدات النظافة والكوارث المعطلة على مستوى المحافظات ورفع كفاءتها وعودتها للخدمة مرة أخرى، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجان لسرعة حصر جميع المعدات بنطاق المحافظة لرفع كفاءتها.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال مشاهدة المحافظ اصطفاف عدد من سيارات النظافة بعد رفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة.

كما أكد محافظ الدقهلية أن الدولة تولي ملف النظافة اهتماما كبيرا وتقدم جميع أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة  لخدمة المواطنين لتعود شوارع الدقهلية في ابهي صورها ولتعود المنصورة عروسا للنيل.


وأشار مختار الى أنه تم اعتماد 35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة بمحافظة الدقهلية من وزارة التنمية المحلية وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال الصيانة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل 75 سيارة بمختلف الأنواع 5 أطنان و10 أطنان و20 طنا وعدد 200 جرار بمختلف الأنواع "روسي روماني نصر"، وكذلك رفع كفاءة 60 مقطورة رفع قمامة والمرحلة الثانية سيتم رفع كفاءة 73 سيارة بمختلف الأنواع و82 جرارا و40 مقطورة و3 لوادر.

وأوضح  أنه تم تسليم 20 سيارة نظافة بمختلف الأنواع اليوم لمراكز ميت غمر وطلخا وجمصة والسنبلاوين وبلقاس ونبروة ومنية النصر وبني عبيد والجمالية بالإضافة إلى حي غرب وشرق المنصورة بالإضافة إلى تسليم  100 صندوق قمامة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 1000 صندوق لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لعملية النظافة على مدار اليوم، وقال لن أتوانى لحظة حتى تحتل الدقهلية الصدارة على مستوى المحافظات.
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