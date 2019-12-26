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تعليم

وفاة الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر السابق عن ٦١ عاما

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
الدكتور عبد الصبور
الدكتور عبد الصبور فاضل عميد كلية الإعلام
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محمد شحتة
توفي الدكتور عبد الصبور فاضل، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر السابق، عن عمر ناهز ٦١ عاما.

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة فجر الخميس من مسجد الصحابة بالسويسري الحي العاشر بمدينة نصر.

والدكتور عبد الصبور فاضل هو أستاذ الصحافة والعميد المؤسس لكلية الإعلام جامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وله عدة مؤلفات ثرية في مجال الإعلام والاتصال.

من جانبها، تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بخالص العزاء لأسرة الدكتور عبد الصبور فاضل.

كما توجهت بخالص الدعاء للفقيد وأن يتغمده الله بواسع فضله ورحمته وخالص العزاء لأسرة كلية الإعلام وجامعة الأزهر ولأهله وذويه ولكل زملائه وتلامذته.
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