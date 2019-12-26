يبدأ في مارس .. مخطط هاني أبوريدة للعودة إلى رئاسة اتحاد الكرة

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي "الفيفا" والإفريقي لكرة القدم "الكاف" يخطط للعودة مجددا إلى رئاسة الجبلاية.



قال المصدر ذاته أن أبوريدة تواصل مع ممثلي الأندية فى الجمعية العمومية الذين يدينون له بالولاء من أجل وضع بنود فى الجمعية العمومية العادية القادمة المنتظر انعقاده في منتصف شهر مارس القادم يتضمن تقليص أعداد الأندية فى التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي.



أضاف: أبوريدة يعلم بحكم عضويته فى المكتب التنفيذى للفيفا أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني جاءت بتكليف من الاتحاد الدولي وتعديل بنود لائحة النظام الأساسي وعلى رأسها تقليص عدد الأندية من ممثلي الجمعية العمومية على أن تدعو إلى إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال الأشهر القادمة.



أشار إلى أن أبوريدة يسعى إلى إقرار بند فى التعديلات الجديدة عبر الأندية التابعة إليه من ممثلى الجمعية العمومية يتضمن تنقية واستبعاد مراكز الشباب وأندية الدرجة الثالثة والرابعة الذين يمثلون نسبة 60% من قوام الجمعية العمومية لاسيما وأنه سبق لمسئولي تلك الأندية معارضة سياسات عضو المكتب التنفيذى للفيفا إبان توليه رئاسة الجبلاية.



أوضح أن ابوريدة يتواصل بشكل دائم مع الأندية من أعضاء الجمعية العمومية يعاونه فى ذلك أعضاء سابقين فى مجلس الجبلاية الذى تقدم باستقالته على خلفية الخروج من أمم إفريقيا التي استضافتها مصر في صيف العام الجاري مشيرا إلى أن عضو المكتب التنفيذى للفيفا ساند بقوة المنتخب الأوليمبي خلال مشوار التتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 وقام بزيارة المعسكر التدريبي 3 مرات.



يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية وضعت موعدا أقصاه 15 يناير القادم أمام الأندية من ممثلي الجمعية العمومية للاتحاد من أجل تسلم المقترحات النهائية الخاصة بتعديلات لائحة النظام الأساسي تمهيدا لمناقشتها فى الجمعية العمومية العادية القادمة.



