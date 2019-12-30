إستراتيجية لمذاكرة الدروس اليومية بشكل مبسط.. تعرف عليها

أكد نادي الأزهر لريادة الأعمال، أن استراتيجيات المذاكرة تختلف على مر التاريخ منوها أن ينصح الطلاب بهذه الاستراتيجية الحديثة للمذاكرة (طريقة M.U.R.D.E.R) لتساعدهم على مذاكرة دروسهم اليومية بشكل مبسط.



وتنقسم هذه الطريقة إلى ست خطوات رئيسية كالآتي:

MOOD المزاج

حافظ على مزاج هادئ دائما وإياك من معكرات صفوه، وتذكر أن الشخص الذي يعكر صفوك لا يستحق أن تضيع مستقبلك من أجل التفكير فيه، وكن متفائلا بشكل دائم.



UNDERSTAND الفهم

افهم ما تذاكره وإياك من قول "لا أفهم هذا الدرس" لأنك بهذه الطريقة تعطي أمرا للمخ بعدم فهم الدرس وقل بدلا من ذلك "لا أفهم هذه الكلمة من هذا الدرس" أو "لا أفهم هذا الجزء من هذا الدرس".



RECALL استرجع

وهي أن تقوم بعد مذاكرة الدرس بغلق الكتاب والبدأ باسترجاع ما فهمته من الدرس بطريقتك أنت.



DIGEST استوعب

استيعاب أو هضم ما ذاكرته وذلك يتم بسؤال نفسك كيف أستطيع أن أستخدم ما تعلمته وفيمَ أستخدمه؟ وبإجابتك على هذا السؤال تكون استوعبت ما ذاكرته تماما.



EXPAND توسع

توسع في المعلومة التي ذاكرتها وأصبح الأمر سهلا جدا في عصرنا عن طريق شبكة الانترنت، بعد انتهائك من المذاكرة حدد لنفسك وقتا للجلوس على الانترنت وابدأ بالبحث عن الدرس الذي ذاكرته لتعرف عنه أكثر.



REVIEW راجع

قم بوضع خطة مراجعة لنفسك وننصحك بعمل الآتي

• مراجعة بعد المذاكرة مباشرة

• مراجعة كل يوم

• مراجعة كل أسبوع

• مراجعة يوم كل شهر

• مراجعة ليلة الاختبار



ولا تجعل هذه المراجعة تأخذ منك وقتا كبيرا فقط راجع بسرعة النقاط الرئيسية التي لخصتها أو كتبتها بنفسك وسيبدأ مخك من نفسه باسترجاع المعلومات المتعلقة بهذه العناوين، وكلما راجعت أكثر كلما ثبتت المعلومة بشكل أكبر في ذاكرتك حتى يصبح الأمر عليك سهلا جدا ليلة الاختبار.