AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد ألسن عين شمس تواصل جولاتها للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي - كريم ناصر
أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، انتظام إجراء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي انطلقت في ٢١ من ديسمبر الجاري وتستمر حتي ٢٣ من يناير المقبل.

وتعقد الامتحانات تحت رعاية الدكتورة محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية صباح اليوم للجان، موضحة أنها تتابع عن كثب جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الامتحانات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام من كل الأضلاع المسئولة.

وأكدت على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتواجدهم داخل أروقة الامتحانات للإجابة عن استفسارات الطلاب خلال امتحاناتهم.

وأشارت إلى أن ذلك إلى جانب أعمالهم داخل الكنترولات، كذلك شددت على الضلع الإداري من الموظفين المعنيين بالمراقبة داخل اللجان ضرورة انضباطهم وتواجدهم بالكلية طوال فترة الامتحانات تحسبًا لأي طارئ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

24 الجاري.. آداب سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ورشة عمل بعنوان iDiscovery بألسن عين شمس .. اليوم

عميد ألسن عين شمس تطمئن على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

13 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ آداب سوهاج

عميد ألسن عين شمس توجه بالتحول الإلكتروني للامتحانات

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بتجارة عين شمس .. السبت

ترشيحاتنا

سيارات أستون مارتن aston martin dbx متاحة في مصر الآن.. صور

عيار 18 يسجل 578 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 30- 12- 2019.. فيديو

الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين 30-12-2019 والقنوات الناقلة

طالبة بالثانوي تلقي بنفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

تشجيعية فخر ليا.. حازم إمام يحتفل بقناة الزمالك الجديدة.. بهذه الطريقة

لـ حياة أفضل.. 8 نصائح يجب أتباعها مرضى أرتفاع ضغط الدم

AdvertisementS

1250 جنيه لكل فرد على بطاقة التموين.. الرئيس يفجر مفاجأة للشعب المصري| تفاصيل

بسبب صورة عارية| لينا الفيشاوي تواصل تصدر جوجل

القوات المسلحة: ضبط 48 طن مخدرات و1027 قطعة سلاح وإحباط تسلل 30 ألف فرد خلال عام

لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

تريند الفن | ظهور روبي بـ فستان شفاف قصير مع أسرتها.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها.. استغاثة شيرين رضا

الجنيه يرتفع أمام الدولار.. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 30-12-2019

إذا ضاق عليك الرزق فردد هذا الدعاء.. يساعد على تفريج الكرب

بعد صورتها الشبه عارية.. القصة الكاملة لـ قطيعة لينا الفيشاوي مع والدها

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .. تعرف عليه

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجان يلقيان 15 ألف جنيه إسترليني فى القمامة.. ومفاجأة في انتظارهما

لو عندك سهرة.. 10 صور لاختيار إطلالة أنيقة فى ليلة رأس السنة

سيارات أستون مارتن aston martin dbx متاحة في مصر الآن.. صور