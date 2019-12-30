عميد ألسن عين شمس تواصل جولاتها للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، انتظام إجراء أعمال امتحانات منتصف العام الدراسي بالكلية للأسبوع الثاني على التوالي، والتي انطلقت في ٢١ من ديسمبر الجاري وتستمر حتي ٢٣ من يناير المقبل.



وتعقد الامتحانات تحت رعاية الدكتورة محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتورة عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



جاء ذلك خلال جولتها التفقدية صباح اليوم للجان، موضحة أنها تتابع عن كثب جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عملية الامتحانات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام من كل الأضلاع المسئولة.



وأكدت على التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتواجدهم داخل أروقة الامتحانات للإجابة عن استفسارات الطلاب خلال امتحاناتهم.



وأشارت إلى أن ذلك إلى جانب أعمالهم داخل الكنترولات، كذلك شددت على الضلع الإداري من الموظفين المعنيين بالمراقبة داخل اللجان ضرورة انضباطهم وتواجدهم بالكلية طوال فترة الامتحانات تحسبًا لأي طارئ.