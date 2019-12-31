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فن

لا يحسب علي .. شيرين عبد الوهاب تتبرأ من تاريخها مع أحمد حلمي.. فيديو

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
تبرأت الفنانة شيرين عبد الوهاب من تجربتها التمثيلية الأولى في عالم السينما من خلال فيلم ميدو مشاكل" الذي شاركها البطولة فيه الفنان أحمد حلمى.

وقالت شيرين عبد الوهاب أثناء لقائها ببرنامج mbc trending : أن فيلم ميدو مشاكل لا يحسب على ولا يحسب علي أحمد حلمى أيضا لأنه قدم أفضل منه واتمنى ان أقدم عملا أفضل في السينما.

وأضافت شيرين قائلة : أنني أقوم حاليا بالتحضير لفيلم موسيقى واتمنى ان يشاركني وجه جديد واحد المخرجين نادين لبكي أو محمد شاكر خضير.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد والذى من المقرر طرحه في العام الجديد.
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