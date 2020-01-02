كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

كشف الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان، كارلوس غصن، أنه من دبر وخطط لإجراءات هروبه من اليابان.



ونقلت وكالة "رويترز"، عن غصن قوله إن أسرته لم تلعب دورا في مغادرته من اليابان وهو من رتب بمفرده إجراءات الهروب.



وكان كارلوس غصن وصل إلى بيروت، الثلاثاء الماضي، على متن طائرة تركية خاصة مستخدما جواز سفر فرنسي وبطاقة هويته اللبنانية بعد فراره من اليابان.



وأثار ذلك النبأ صدمة السلطات في جميع أنحاء العالم، لعدم معرفة كيف فر كارلوس غصن من الإقامة الجبرية في طوكيو، واستقل طائرة خاصة إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى لبنان، وسط تقارير تفيد بأنه تم تخزينه داخل أحد صناديق الآلات الموسيقية.



وسلم الإنتربول، اليوم الخميس، طلبًا إلى الحكومة اللبنانية لتسليم رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فر من اليابان إلى لبنان.



وداهمت السلطات اليابانية، منزل كارلوس غصن، بعد ما هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.



وقامت المدعي العام الياباني برفقة قوة من الشرطة بتفتيش المنزل وكاميرات المراقبة الامنية للتحقيق في طريقة فراره من اليابان وكشف أي طرف متواطئ في العملية قبيل محاكمته التي كانت مقررة في شهر أبريل المقبل.



فيما أعلنت السلطات التركية اعتقال 7 أشخاص بينهم 4 طيارين في إطار التحقيق حول هروب كارلوس غصن.



ومن المنتظر أن يعقد كارلوس غصن، مؤتمرا صحفيا في الثامن من يناير، للحديث عن الأمر، وفقًا لما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه".