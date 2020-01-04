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مرأة

بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

السبت 04/يناير/2020 - 07:39 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.

ظهرت دنيا سمير غانم فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت أتسم بحبات الترتر اللامعة ذات اللون الفضى مع بنطلون من نفس قماش الجاكيت، ونسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود.

وانتعلت دنيا سمير غانم حذاء مسطح باللون الأسود، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

فيما اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسطة المتناسقة مع لون بشرتها.


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