بملابس لامعة.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.ظهرتفى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت أتسم بحبات الترتر اللامعة ذات اللون الفضى مع بنطلون من نفس قماش الجاكيت، ونسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود.وانتعلتحذاء مسطح باللون الأسود، و قد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.فيما اعتمدتعلى خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسطة المتناسقة مع لون بشرتها.