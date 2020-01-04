أكثر 10 دول استهلاكاً للقهوة في العالم.. فيديو

عرضت قناة "الغد" تقرير يوضح أكثر 10 دول استخدما للقهوة على مستوى العالم ، كما أن العالم يستخدم نحو ثلاثة مليارات كوب من القهوة يوميا حول العالم.





واوضح التقرير ان كندا تستهلك 6.5كجم للفرد وهي الدولة غير الأوروبية الوحيدة التي في قائمة الدول الأكثر استهلاكا ويحظي المشروب بشعبية كبيرة ويفضل الكنديون شرب القهوة في المنزل.





وتابع التقرير ان لوكسمورج تستهلك6.5 كجم للفرد وقد تكون لوكسمبورغ دولة صغيرة ولكن استهلاكها للقهوه كبير متابعا ان بلجيكا تستهلك 6.8كجم للفرد ولها تاريخ طويل في مزج مشروب خاص بالشوكولاتة مع 1.35كوب من القهوة يوميا كما أن بلجيكا تمكنت كقوة استعمارية سابقة في أفريقيا من تأمين قهوتها من خلال زراعة النبات في الكونغو ورواندا.





وأضاف التقرير أن سويسرا تستهلك 7.9كجم للفرد وتحظي بمشروبات الاسبريسو بشعبية خاصة أما بالنسبة للمواطن الذى يشرب حوالي خمسة أكواب يوميا يمكن ان تكون القهوه هواية باهظة الثمن كما ان سعر فنجان القهوة في المقاهي يصل إلى 3.5دولار أمريكي مضيفا ان السويد تستهلك 8.2 كجم للفرد وهناك لديهم مفهوم يعرف باسم "FIKA " يعني حرفيا " تناول القهوه" مع بعض كما ان السويدين يعتبرون القهوه طريقة للحياة وليس مشروبا فقط .





واستكمل التقرير أن هولندا تستهلك 8.4 كجم للفرد وحصلت هولندا في عام 1616 على أشجار البن الحية من اليمن واصبحت من اهم موردي القهوة لأوروبا وتختلف عادات تقديم القهوة بين الشمال والجنوب في هولندا مستكملا أن الدنمارك تستهلك 8.7 كجم للفرد ويشرب سكانها حوالي 1.46 كوبا من القهوة يوميا ويتم تقديم القهوة في الدنمارك بشكل تقليدى مع كل وجبة وهي محور التركيز في المناسبات الخاصة .





ولفت التقرير أن ايسلندا تستهلك 9 كجم للفرد ويتمتع الشخص الواحد بي 5 أكواب يوميا وتقام فيها مسابقات لتحميص القهوة في محاولة لايجاد افضل مشروب في البلاد لافتا أن النرويج تستهلك 9.9 كجم للفرد وفي أوائل القرن 18 كانت القهوه مشروب الأثرياء الاول .



