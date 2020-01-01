لن تصدق.. ما الذى يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

تعرف القهوة الخضراء بالعديد من الفوائد التى تفيد الجسم، ولا تقتصر فوائد القهوة الخضراء على إنقاص الوزن فقط ، ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد القهوة الخضراء وهى:-





- تحتوى القهوة الخضراء على حمض الكلوروجينيك هو حمض طبيعى يساعد على إنقاص الوزن بصورة كبيرة

- تساعد القهوة الخضراء على علاج مرض السكرى حيث أنه يساعد بصورة ملحوظة على تقليل أنتاج الجولوكوز فى الجسم.

- يساعد تناول القهوة الخضراء مع الكثير من الماء على إنقاص الوزن بسكل كبير.

- يفضل تناول القهوة الخضراء فى النهار للمساعدة على زيادة حرق الجسم بشكل فعال.