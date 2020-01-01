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مرأة

لن تصدق.. ما الذى يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:40 ص
فوائد القهوة الخضراء
فوائد القهوة الخضراء للجسم
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نهى هجرس
تعرف القهوة الخضراء بالعديد من الفوائد التى تفيد الجسم، ولا تقتصر فوائد القهوة الخضراء على إنقاص الوزن فقط ، ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد القهوة الخضراء وهى:-

- تحتوى القهوة الخضراء على حمض الكلوروجينيك هو حمض طبيعى يساعد على إنقاص الوزن بصورة كبيرة
- تساعد القهوة الخضراء على علاج مرض السكرى حيث أنه يساعد بصورة ملحوظة على تقليل أنتاج الجولوكوز فى الجسم.
- يساعد تناول القهوة الخضراء مع الكثير من الماء على إنقاص الوزن بسكل كبير.
- يفضل تناول القهوة الخضراء فى النهار للمساعدة على زيادة حرق الجسم بشكل فعال.
- يلعب الكافيين الموجود في القهوة الخضراء دورًا هامًا وإيجابيًا على المزاج والنشاط الدماغي.
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