ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

مع الساعات الأولى من الصباح، اعتاد الكثيرون على تناول فنجان من القهوة حتى قبل تناول الإفطار، فهي المشروب الرسمي الصباحي الذي يساعدنا على الاستيقاظ وزيادة التركيز إلا أنها تعد سلاحا ذا حدين إذا تم تناولها بشكل مفرط وخاصة في فصل الشتاء.
القهوة رغم فوائدها المتعددة إلا أنها قد تصبح مشروبا خطيرا في الشتاء وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين وهي مادة لها خصائص مدرة للبول، فتجعل الإنسان يتبول عدة مرات يوميًا.
وبحسب موقع healthline، فإن مدرات البول هي المواد التي تجعل جسمك ينتج بولا أكثر من المعتاد، وقد يقوم الكافيين بذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى كليتيك، مما يحفزهم على إطلاق المزيد من الماء عن طريق البول.
كما أن القهوة تجعل الجسم يفقد سوائله بشكل سريع نتيجة التبول المستمر، وذلك أمر ضار بـ صحة الكلى التي تحتاج إلى السوائل بكثرة.
لذا يفضل عدم الإفراط في تناول القهوة في فصل الشتاء، ويكفي كوب أو اثنين فقط باليوم، مع الحرص على تناول المزيد من المياه والسوائل والمشروبات الدافئة على مدار اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها.
القهوة رغم فوائدها المتعددة إلا أنها قد تصبح مشروبا خطيرا في الشتاء وذلك لأن القهوة تحتوي على الكافيين وهي مادة لها خصائص مدرة للبول، فتجعل الإنسان يتبول عدة مرات يوميًا.
وبحسب موقع healthline، فإن مدرات البول هي المواد التي تجعل جسمك ينتج بولا أكثر من المعتاد، وقد يقوم الكافيين بذلك عن طريق زيادة تدفق الدم إلى كليتيك، مما يحفزهم على إطلاق المزيد من الماء عن طريق البول.
كما أن القهوة تجعل الجسم يفقد سوائله بشكل سريع نتيجة التبول المستمر، وذلك أمر ضار بـ صحة الكلى التي تحتاج إلى السوائل بكثرة.
لذا يفضل عدم الإفراط في تناول القهوة في فصل الشتاء، ويكفي كوب أو اثنين فقط باليوم، مع الحرص على تناول المزيد من المياه والسوائل والمشروبات الدافئة على مدار اليوم لتعويض الجسم عن السوائل التي فقدها.
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