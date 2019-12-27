بشرى سارة.. 4 أكواب قهوة باليوم تحميك من زيادة الوزن

أظهرت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم ويعني الخلايا الدهنية المخزنة داخلها أقل من المعتاد.





وخلال التجربة استهلكت الفئران الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة وأكلت حمية غنية بالكربوهيدرات غنية بالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع.



