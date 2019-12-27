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مرأة

بشرى سارة.. 4 أكواب قهوة باليوم تحميك من زيادة الوزن

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 03:45 م
فوائد القهوة
فوائد القهوة
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رشا عوني
أظهرت دراسة حديثة أجريت على الفئران أن شرب أربعة أكواب من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل كمية الدهون التي تكتسبها بعد تناول طعام غير صحي.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن الكافيين يمنع الجسم من إنتاج الكثير من الدهون في الدم ويعني الخلايا الدهنية المخزنة داخلها أقل من المعتاد.

وخلال التجربة استهلكت الفئران الكافيين المكافئ لأربعة فناجين من القهوة وأكلت حمية غنية بالكربوهيدرات غنية بالدهون والسكر لمدة أربعة أسابيع.

وأكدت نتائج الدراسة أن استهلاك الكافيين يخفف من التأثير السلبي لنظام غذائي غني بالدهون وعالي السكريات على تكوين الجسم بسبب تعديل بعض الإنزيمات في كل من الأنسجة والكبد.
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