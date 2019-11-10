قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق

لا يكتمل كل صباح إلا مع تناول كوب دافئ من القهوة فور الاستيقاظ، فهي تمنح الجسم الطاقة و النشاط والتركيز، إلا أن البعض اعتاد على تناول القهوة على الريق قبل تناول الإفطار، لكن هذه العادة خطيرة و غير صحية وتسبب العديد من المشكلات دون أن تعلم.



فعادة ما ينصح الأطباء بضرورة تناول الإفطار أولًا حتى لو كان وجبة خفيفة، ثم تناول فنجان القهوة.



إذن لماذا يعد تناول القهوة على الريق خطيرًا؟



تؤثر القهوة بشكل كبير على الجهاز الهضمي، فعند تناولها على الريق، تعمل على تنشيط إنتاج حمض المعدة ، وإذا لم تأكل شيئًا قبلها ، فقد يتسبب الحمض في تلف بطانة معدتك ويسبب عسر الهضم وحرقة بالمعدة.



وبحسب موقع insider، فإن تناول القهوة على الريق أيضًا، يزيد من أعراض القلق ، فضلًا عن زيادة معدل ضربات القلب وعدم القدرة على التركيز بشكل كافي، وكذلك تغيير الحالة المزاجية .



كما أن الجسم فور الاستيقاظ يقوم بإفراز هرمون يدعى الكورتيزول ، مما يجعلك تشعر باليقظة والحيوية، لذا لا تكن بحاجة إلى تناول القهوة كي تحصل على النشاط و التركيز، وأظهرت الأبحاث أن تناول القهوة فور الاستيقاظ يقلل فعليًا من مستويات الكورتيزول بالجسم .