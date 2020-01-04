بعد اغتيالهما.. ابنة أبو مهدي المهندس تتحدث عن "جيوش" والدها وقاسم سليماني

قالت ابنة أبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي والذي قتل رفقة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني خلال عملية أمريكية يوم الجمعة، إنها كانت تعلم إن والدها سيكون "شهيد" في أي يوم من الأيام.



وأضافت في تصريحات لوسائل إعلام عراقية إن الأمر "كان مسألة وقت"، موجهة الشكر لمن وقف معها ومع والدها.



وأكدت أن مسيرة المهندس وقاسم سليماني "ستستمر"، موضحة أنهم "بنوا جيوشا ومؤسسات وليس فقط أشخاص"، وتابعت "انهم أسسوا عقيدة".



كان قاسم سليماني كتب في وصيته لزوجته "زوجتي لقد حددت مكان قبري في مقبرة الشهداء في كرمان... محمود (نجل سليماني) يعرف ذلك، فليكن قبري بسيطا كقبور أصدقائي الشهداء، وليكتب عليه الجندي قاسم سليماني وليس أي كليشيهات أخرى".



فيما نشرت هيئة الحشد الشعبي العراقي أمس شهادة وفاة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي اغتيل مع سليماني خلال الضربة أمريكية بالقرب من مطار بغداد، وأرفقت شهادة الوفاة بعبارة قال الحشد إنها تعكس وصية المهندس بأن يسجل في هذه الشهادة كـ"متطوع في الحشد".



وأسفرت غارة أمريكية عن مقتل قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيا الحشد الشعبي في العراق.