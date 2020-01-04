لجنة تفتيش للملاعب.. الجابون تنافس الكاميرون على تنظيم كأس أفريقيا 2021

بدأت الجابون تجهز نفسها لخلافة الكاميرون في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، في حال قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" سحب التنظيم من الكاميرون.





وقال عادل حاجي، النائب الأول لرئيس قطاع الإعلام الرياضي الذي يتبع الكاف لإذاعة الجزائر الدولية اليوم السبت، إن "حديثًا قوياً جدًا يدور حول اختيار الاتحاد الأفريقي للجابون كبديل للكاميرون".





وأوضح "حاجي"، أن رئيس الكاف، أحمد أحمد سيزور الكاميرون نهاية الشهر الجاري على رأس لجنة تفتيش خاصة، لتفقد المنشآت والملاعب، والوقوف على مدى قدرتها على تنظيم البطولة القارية.





ونوّه "حاجي"، بأن الاتحاد الأفريقي سيحسم نهائيا مصير البلد المستضيف للبطولة، خلال الفترة التي تواكب إقامة بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين المقررة في أبريل المقبل بالكاميرون.



