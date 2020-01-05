AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تشدد إجراءات الهجرة بعد هروب كارلوس غصن

الأحد 05/يناير/2020 - 09:11 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
Advertisements
رحيم يسري
أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة عقب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.

وقالت موري في بيان إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.

وأضافت الوزيرة أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.

ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.

كما أصدرت اليابان مذكرة دولية، للقبض على كارلوس غصن، وقالت موري إن "النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو امر "غير مبرر"، ح

وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان: كارلوس غصن دخل البلاد بطريقة شرعية

فيديوجراف| هروب كارلوس غصن من اليابان.. فرقة عسكرية وصندوق

على طريقة عوكل الجن.. كيف هرب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان

كيف خدع كارلوس غصن كوكب اليابان الشقيق .. تفاصيل هروب جيمس بوند اللبناني

بعد العودة إلى لبنان.. قضية جديدة تلاحق كارلوس غصن تخص اسرائيل

كارلوس غصن يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية هروبه من اليابان

ترشيحاتنا

الانتماءات.. جمال حمزة يكشف أسباب هجوم الإعلام والصحافة على الزمالك

فى ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. تزوج من نورا وطلب العمل بعد علاجه من الإدمان

بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 5 -1-2020.. فيديو

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

تعمل إيه لو اتقبض عليك فى قضايا تشابه الأسماء في الجنح والمخالفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل