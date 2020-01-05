اليابان تشدد إجراءات الهجرة بعد هروب كارلوس غصن

أمرت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري اليوم الأحد، بتشديد إجراءات الهجرة عقب فرار رئيس شركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن.



وقالت موري في بيان إن رحيل غصن "غير القانوني على ما يبدو" أمر مؤسف للغاية ووعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة مضيفة أنه لا يوجد سجل لمغادرته.



وأضافت الوزيرة أن تهرب غصن من الكفالة لا يمكن تبريره وأن المحكمة قد ألغتها.



ووصل "غصن" إلى العاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين الماضي، بعد فراره من اليابان، حيث يواجه محاكمة بسبب سوء سلوك مالي مزعوم.



كما أصدرت اليابان مذكرة دولية، للقبض على كارلوس غصن، وقالت موري إن "النظام القضائي في بلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن فرار أي متهم أطلق سراحه مقابل كفالة هو امر "غير مبرر"، ح



وأصبح غصن هاربا دوليا بعدما كشف يوم الثلاثاء عن فراره إلى لبنان هربا مما وصفه بنظام قضائي "فاسد" في اليابان حيث يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.