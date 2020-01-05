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أخبار العالم

أول تعليق من بريطانيا على مقتل قاسم سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 11:03 ص
أول تعليق من بريطانيا
أول تعليق من بريطانيا على مقتل قاسم سليماني
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دعاء أبوهشيمة
علق وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني؛ مؤكدا أنه كان يشكل تهديدا إقليميا.

وتابع راب قائلا: "لا أحد يريد الحرب في الشرق الأوسط".

وأضاف: "ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة".

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية البريطاني إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الخميس القادم، بعد اجتماعه بنظيريه الفرنسي والألماني في وقت سابق، وذلك لبحث قتل واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أن رئيس الوزراء، الذي لم يعلق بعد على عملية قتل سليماني، سيتحدث أيضا مع الزعماء السياسيين خلال اليومين المقبلين.

وأضافت المتحدثة أن من المحتمل أن يجري جونسون مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفي وقت سابق، أعلنت البحرية الملكية البريطانية، أنها سترافق السفن التجارية البريطانية، عبر مضيق هرمز وسط التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بين إيران وأمريكا.

وجاءت الخطوة حسبما قالت البحرية البريطانية، لحماية السفن التي ترفع علم المملكة المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
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