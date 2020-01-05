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أخبار العالم

طلب حضور عاجل.. أوروبا تستدعي وزير الخارجية الإيراني لـ بروكسل

الأحد 05/يناير/2020 - 12:57 م
ظريف
ظريف
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محمد علي
دعا الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل ببلجيكا، للتباحث حول آخر التطورات الكبيرة في العراق وإيران، بعد قيام طائرة أميريكية مسيرة بدون طيار بضرب موكب أهم القادة العسكريين في إيران.

وقبل هذه الدعوة ، وجّه الاتحاد الأوروبي رسالة إلى إيران على لسان جوزيب بوريل مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه مع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.

طالب بوريل ظريف أن يقدم النصيحة لحكومته وأن تقوم بتهدئة الأوضاع وضبط النفس، وعدم اتباع سبل تصعيدية.

وكتب بوريل على حسابه على موقع تويتر الليلة الماضية :"لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني . وأكدت على الحاجة لنزع فتيل التوترات، وممارسة ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد".

وأضاف: "بحثنا أيضا أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، الذي لا يزال جوهريا للأمن الدولي. وأنا ملتزم بدور المنسق".

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