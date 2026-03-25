باسم سمرة ومرام علي في ضيافة صاحبة السعادة.. الأحد والإثنين

تواصل الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس تقديم حلقات مميزة من برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة dmc، حيث تستضيف خلال الأسبوع المقبل نجمين من أبرز نجوم الدراما.



ففي حلقة يوم الأحد، يحلّ النجم باسم سمرة ضيفًا على البرنامج، في لقاء خاص يكشف خلاله عن كواليس مشواره الفني، وأهم الأدوار التي شكلت مسيرته، إلى جانب العديد من المواقف الإنسانية والطريفة.



أما في حلقة يوم الإثنين، فتستضيف “صاحبة السعادة” النجمة مرام علي، التي تتحدث عن نجاحاتها الأخيرة في الدراما العربية، وتفاصيل مشاركاتها المميزة، بالإضافة إلى كواليس أعمالها التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

