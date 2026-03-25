رئيس مدينة الزقازيق يتابع أعمال سحب الأمطار ويشرف على فرق العمل

قاد شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق غرفة عمليات ميدانية متنقلة لمتابعة أعمال سحب مياه الأمطار والتي استمرت دون انقطاع منذ الصباح الباكر وحتى المساء وما زالت الأعمال مستمرة حتى الان وذلك في إطار جهود الدولة للتعامل الفوري مع تقلبات الطقس وتنفيذاً لتكليفات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالتواجد الميداني المستمر.

شهدت جولة رئيس المركز إشرافاً مباشراً على فرق العمل المنتشرة في كافة القطاعات، لضمان استعادة الانضباط المروري وتأمين حركة المواطنين، حيث شملت المتابعة تغطية جميع أنحاء المركز والمدينة والمرور الميداني على المحاور الرئيسية بقلب المدينة بالتوازي مع مداخل المدينة الحيوية .

كما تم الإشراف على فرق الطوارئ ومتابعة أداء أطقم العمل بالحملة الميكانيكية وقسم تحسين البيئة، وتوجيه سيارات الكسح للتعامل الفوري مع البلاغات الواردة من القرى والوحدات المحلية التابعة وتأمين المواقف والأنفاق والتأكد من خلو موقف الأحرار العمومي وموقف المنصورة والأنفاق الرئيسية من أي تجمعات مائية تعيق حركة المسافرين والطلاب في ساعات الذروة المسائية.

أكد شعبان أبو الفتوح أن "العمل الميداني لن يتوقف حتى يتم تجفيف آخر شارع بنطاق المركز والمدينة"، مشدداً على أن كافة الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار قصوى طوال الـ 24 ساعة، وأضاف: "نحن متواجدون مع فرق العمل في الشارع من الصباح وحتى المساء لنذلل كافة العقبات أمام المواطنين، وهدفنا هو ضمان سلامة الجميع وانسيابية الحركة المرورية بكافة المداخل والمخارج".

وجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية ونوابه بضرورة اليقظة التامة خلال الساعات القادمة، مع استمرار التنسيق مع قطاع الكهرباء لتأمين الأعمدة، والحرص على سرعة الاستجابة لأي تجمعات مائية مستجدة ناتجة عن حالة الطقس.