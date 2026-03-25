مقرر أممي: الاقتصاد العالمي أصبح على المحك بسبب استمرار حرب إيران

أكد جورج كاتروجالوس المقرر الأممي المعني بالنظام الدولي، أهمية خفض التصعيد وتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل التوترات المتزايدة المرتبطة بالحرب الدائرة، محذرًا من اتساع نطاق التأثير ليشمل الإقليم بأكمله.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على أطراف النزاع، بل امتدت إلى دول لم تكن منخرطة فيه، مثل دول الخليج، ما يعكس خطورة الموقف.

وأشار كاتروجالوس إلى أن الاقتصاد العالمي أصبح على المحك نتيجة هذه التطورات، خاصة مع التهديدات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية.

ولفت إلى التحركات المتعلقة بإيران، ولا سيما ما يتصل بإغلاق مضيق هرمز، متسائلًا عن سبب عدم إدراج هذه المسألة ضمن الخطوات الأولى في الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى خفض التصعيد.

وأوضح المقرر الأممي أن هناك حديثًا عن خطط دبلوماسية، من بينها مقترح من 15 بندًا طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن بعض بنوده يواجه معارضة من الجانب الإيراني.

وشدد على أن دور الأمم المتحدة يتمثل في دعم المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود يتطلب توافر نوايا صادقة لدى جميع الأطراف للانخراط في مفاوضات حقيقية، مع ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأزمات.