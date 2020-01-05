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أخبار العالم

عمليات إرهابية كثيرة.. نتنياهو يعلق على مقتل قاسم سليماني

الأحد 05/يناير/2020 - 01:01 م
نتنياهو يعلق على
نتنياهو يعلق على مقتل قاسم سليماني
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دعاء أبوهشيمة
علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، مؤكدا أنه تسبب في مقتل الكثير من الأمريكيين.

وقال نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، صباح اليوم، إن سليماني قام بعمليات إرهابية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتسبب في مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وفي هذه الأيام أيضا".

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، قد نشرت على موقعها الإلكتروني عدة تغريدات لتصريحات نتنياهو، منها أنه قدم الشكر لترامب على قيامه باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وثمن الدور الأمريكي.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال أن بلاده تقف جنبا إلى جنب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السلام والدفاع عن نفسها.

وفي وقت سابق، نشر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، كوخافي، تغريدة تفيد بترجيح مواجهة محتملة مع إيران.

وقال كوخافي في تغريدته: "من المحتمل أن ندخل في مواجهة مع إيران، ومن الأفضل ألا نكون الوحيدين في تلك المواجهة|.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)،صباح الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا، وصنف من قبلها كـ "داعم للإرهاب".
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