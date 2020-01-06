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تكنولوجيا

بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكانات هائلة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:02 ص
بجودة 4K وتستطيع
بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكان
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ندى على
ذكر موقع Tech Radar أن شركة Dell قامت بتحديث شاشات حاسباتها وأطلقت شاشتين حديثتين تتمتعان بقدرات فائقة لمساعدة مستخدمى الحاسبات في انتاج المزيد من الأعمال الإبداعية.

1- شاشة U4320Q
وشاشة حاسب ديل الجديدة U4320Q تتمتع بجودة 4K وتمنح مستخدمى الحواسب في توسيع مجالاتهم الإبداعية حيث تعمل الشاشة على الربط والوصول حتى 4 حاسبات كما تعمل على إظهار المحتوى الخاص بالشاشة الأربعة في وقت متزامن.

وستساعد الشاشات الجديدة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد والهندسة التى تتطلب عدة شاشات في وقت واحد و بجودة فائقة الدقة والنقاء.

وتحتوى الشاشة على وصلة USB قادرة على توصيل الكهرباء حتى 90 وات بالإضافة إلى 42.5 بوصة .

2- شاشة C8621QT
وتعد الشاشة الثانية التى أطلقتها ديل هي C8621QT وهى أيضا بجودة 4K ولكن بحجم أكبر يصل ل 85.6 بوصة، وتتميزالشاشة أنها تعمل باللمس وسيتم إطلاق هذه الشاشة في الأسواق في شهر أبريل القادم، وتعتبر الشاشات التى أطلقتها ديل لخدمة المجالات العلمية ولمساعدة الشركات على التطوير والمزيد من الإبداع.
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