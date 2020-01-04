تطبيق للربط بين هواتف iPhone وحاسبات Dell.. تفاصيل

ذكر موقع The Verge أن شركة Dell للحواسب ستتيح لمستخدميها التفاعل مع هواتف الأيفون الخاصة بهم عن طريق تطبيق يسمح بالتفاعل بين حواسب ديل وهواتف أيفون.



وستقوم "ديل" بتفعيل التواصل والربط بين حاسباتها وهواتف أيفون خلال الشهور القليلة القادمة، وسيكون بامكان المستخدمين نقل الصور والفيديوهات والاتصال لاسلكيا من وإلى هواتف أيفون إلى حواسب "ديل" عن طريق تطبيق للموبايل للربط بين هذه الأجهزة.



وكانت Dell أطلقت تطبيق للموبايل في عام 2018 يسمح لمستخدمى حاسبات Dell بالتفاعل مع هواتفهم المحمولة حيث يستطيعوا من خلاله الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية واستقبال الإشعارات مباشرة من التطبيقات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر.



وسيكون التطبيق متوفرا على هواتف أيفون، حيث أنه كان متاحا فقط بالنسبة لهواتف أندرويد.



وسيسمح التطبيق إرسال من وإلى هواتف أيفون لحواسب Dell مشاركة الملفات والصور والفيديوهات، بالإضافة إلى إستخدام iCloud Drive أو Google Drive.



ويمكن استخدام التطبيق في الوقت الحالى ولكن بدون الخواص التفاعلية الأخرى حيث ستقوم الشركة بتفعيله في وقت لاحق.

