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رياضة

تشكيل ناري لـ طنطا أمام الزمالك | الدح احتياطيا

الأحد 05/يناير/2020 - 04:06 م
أيمن المزين
أيمن المزين
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عمرو الحلوانى
أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا بقيادة أيمن المزين تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل باستاد غزل المحلة فى إطار لقاءات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز .

وجاء تشكيل طنطا كالأتى :

حراسة المرمى: علي فرج.

خط الدفاع : محمد الشاذلي، سليمان عبد ربه، محمد العشري، إيهاب سمير .

خط الوسط: حسام غالي، محمود كابونجا، أحمد الألفي، وليد عادل.

خط الهجوم: أحمد فهمى و محمد أونش.

البدلاء: محمد فتحي، أحمد قطاوي، تاديوا لوانجا، أحمد الشناوي، محمد حسام، عبدالرحمن الدح، ماريو بيرنارد.
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