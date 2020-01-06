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أخبار العالم

بعد مقتل قاسم سليماني.. تركيا تحذر من هذا الأمر

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:03 ص
تركيا تحذر من زعزعة
تركيا تحذر من زعزعة الاستقرار بعد مقتل سليماني
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دعاء أبوهشيمة
علق وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، مجددا على مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الجمعة الماضية، في غارة أمريكية ببغداد، محذرا من زعزعة استقرار وسلام المنطقة.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات مباشرة بثتها وكالة الأناضول، إن "مقتل سليماني في العراق يشكل خطرا كبيرا على استقرار وسلام المنطقة".

وأضاف "سنواصل بذل الجهود مع الدول الأخرى من أجل خفض حدة التوتر بين إيران وأمريكا وحل المشكلة بطرق دبلوماسية، ونتواصل مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة".

وأ,وضح الوزير التركي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا، الأربعاء المقبل، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبحث معه هذا الموضوع أيضا"، مضيفا: "لا يجب أن يتحول العراق إلى ساحة صراع للدول الأخرى، هذا هو مبعث قلقنا المشترك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".
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