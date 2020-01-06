شاهد| لحظة بكاء خامنئي في جنازة سليماني.. فيديو

أمّ المرشد الإيراني آيه الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني ورفاقه في العاصمة طهران وسط حشود غفيرة من الإيرانيين.
وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان سليماني ورفاقه صباح اليوم الإثنين في جامعة طهران، حيث لوحت الحشود المحيطة بالجامعة والممتدة على مسافة كيلومترات بأعلام حمراء، وهتفت "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، تقدم صلاة الجنازة والتشييع كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان سليماني ورفاقه صباح اليوم الإثنين في جامعة طهران، حيث لوحت الحشود المحيطة بالجامعة والممتدة على مسافة كيلومترات بأعلام حمراء، وهتفت "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
ووفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية، تقدم صلاة الجنازة والتشييع كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد والرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني.
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وكانت شوارع العاصمة طهران قد غصت بحشود الجماهير التي خرجت من بيوتها منذ الصباح الباكر للمشاركة في الصلاة ومراسم التشييع. وتنطلق بعد الصلاة مراسم التشييع من جامعة طهران باتجاه ساحة ازادي ( الحرية ) ومن ثم نقل الجثامين إلى مدينة قم .
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وصلا إلى طهران للمشاركة في التشييع.
وقالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني في كلمة أمام الحشود إن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستواجهان "يوما أسود" نتيجة قتله، مضيفة "أيها المعتوه (دونالد) ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وصلا إلى طهران للمشاركة في التشييع.
وقالت زينب سليماني ابنة قاسم سليماني في كلمة أمام الحشود إن الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل ستواجهان "يوما أسود" نتيجة قتله، مضيفة "أيها المعتوه (دونالد) ترامب لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى باستشهاد والدي".
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أعلنت صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.
خامنئي يصلي على سليماني والمهندس ."— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 6, 2020
اللهم لا نعلم منهم الّا قتل وتهجير الشعب السوري والعراقي واليمني واللبناني . وكما قتل الشعب السوري بالصواريخ ، قتل بنفس الطريقة. دماء الشعب السوري بذمة سليماني pic.twitter.com/oKz2MtMbFr
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